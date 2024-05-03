بمشاركة 500 شاب.. «الشباب والرياضة» تختتم قوافل حياة كريمة بشمال سيناء

الجمعة 03/مايو/2024 - 12:44 ص

اختتمت الإدارة المركزية للتنمية والنشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ممثلة في إدارة "تنمية النشء" قوافل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شباب السلام، بمشاركة 500 شاب.

وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجيهان حنفي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية والنشء، وإيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بحضور عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء.

وشهدت فعاليات قوافل "حياة كريمة" تقديم عروض فنية وألعاب رياضية وترويحية وورش فنية لطلائع وفتيات القرية، بالإضافة إلى إقامة ندوات ضمن برنامج التوعية الدينية والأخلاقي والمؤتمر الوطني والكشافة وبرنامج ريحانه وقافلة طبية.

وتخلل تقديم تلك العروض عروض فنون شعبية ومسرح للعرائس التي رسمت البهجة والفرحة على وجوة المشاركين حيث تم توزيع هدايا لعب أطفال ووجبات للمشاركين.