باير ليفركوزن يضع قدمًا في نهائي الدوري الأوروبي بفوز على روما

فاز فريق باير ليفركوزن الألماني على مضيفه روما الإيطالي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

بدأت المباراة بضغط هجومي من أصحاب الأرض، حينما تصدت العارضة لكرة البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 21.

وبعد مرور 7 دقائق، نجح الضيوف في قص شريط أهداف اللقاء بهدف عن طريق فلوريان فيرتز من صناعة أليخاندرو جريمالدو.

وحاول فريق الذئاب، تعديل النتيجة بعد اهتزاز شباكه بالهدف الأول، ولكن باءت محاولات لاعبيه بالفشل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بنتيجة 1-0.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات فريق العاصمة الإيطالية لإدراك التعادل، ولكن نجحت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في تعزيز التقدم بهدف ثان في الدقيقة 73 عن طريق روبرت أندريخ.

وبهذا الفوز، وضع باير ليفركوزن قدمًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي بثنائية في شباك روما، وذلك قبل مواجهة العودة في ملعب باي أرينا.