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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نادي الزمالك يشكر فخامة الرئيس السيسي على التهنئة بالكونفدرالية

فخامة السيد الرئيس
فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قدم مجلس إدارة نادي الزمالك باسم أعضاء وجماهير النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد تلقى نادي الزمالك التهنئة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة فوز الفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك بكأس بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تلك التهنئة الكريمة تعكس إدراك الدولة المصرية لدور الرياضة في صناعة نهضة مصر الحديثة، كما تخلق داوافعًا لبذل مزيد من الجهد.

وأضاف : نعاهد فخامتكم على استمرار العمل الجاد لتحقيق البطولات ورفع علم مصر على منصات التتويج في ظل قيادتكم الحكيمة لبناء الجمهورية الجديدة.

الزمالك السيسي رئيس جمهورية الكونفدرالية