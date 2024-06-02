من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية الترم الثاني 2024

يُمكن لطلاب محافظة الإسكندرية، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، ويجرى الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، من خلال رقم الجلوس، وللاطلاع على النتيجة اضغط هنا.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الترم الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، وذلك بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104146 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبا وطالبة، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم إن التظلمات من نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق من 4 يونيو 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

وتهنئ البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.

لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا

وحرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية على اتباع أقصى درجات الدقة والعدالة في عملية التصحيح، مع الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني

ونستعرض معكم في موقع البوابة نيوز، توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، وهي كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة.

الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024

وإليكم توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي: