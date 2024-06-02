بسبب ماكينة توليد كهرباء.. نفوق 40 رأس ماشية في حريق بحظيرة بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشبَّ في مزرعة مواشي بنطاق أبو بساط التابعة للوحدة المحلية لقرية الصالحية التابعة لدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم، فيما أسفر الحريق عن نفوق 40 رأس ماشية جراء النيران.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم بـ 5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما أسفر الحريق عن نفوق 40 رأس ماشية.

وبالفحص تبين أن الحريق بمزرعة ملك شخص يدعى"عوض سعداوي ديب " وشقيقه" سيد سعداوي ديب"ونتج عنه نفوق 40 راس ماشية، ولا توجد إصابات بشرية.

وبسؤال مالك الحظيرة علل نشوب الحريق بسبب انفجار ماكينه خاصه بتوليد الكهرباء كانت بجوار المزرعة مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا في الحريق جنائيا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة الفيوم لمباشرة التحقيقات، فيما أمرت جهات التحقيق بـ انتداب معمل الأدلة الجنائية ومعاينة آثار الحريق لبيان أسباب حدوثه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.