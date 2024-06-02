6 شهداء بقصف للاحتلال على الزوايدة وحي الصبرة في قطاع غزة

استشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على الزوايدة وحي الصبرة في قطاع غزة، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين في الزوايدة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأشارت إلى أن طفلة استشهدت وأصيب آخرون في قصف مدفعي على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36،439 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82،627 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.