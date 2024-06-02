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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

من هنا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا الترم الثاني 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا
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اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، ومحمد أحمد على رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد مختار فولى وكيل اللجنة.

يُمكن لطلاب محافظة المنيا، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024، من خلال رقم الجلوس.

 

وللاطلاع على نتيجة ديرمواس وملوي وأبوقرقاص اضغط هنا

 

 وللاطلاع على نتيجة العدوة ومغاغة وبني مزار اضغط هنا

 وللاطلاع على نتيجة المنيا وسمالوط ومطاي اضغط هنا

 

أعرب القاضي، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح فى المراحل التعليمية التالية كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما وجه الشكر والتقدير لكل العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

أكد محافظ المنيا أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين بما يحقق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059طالبًا، بنسبة نجاح 75.27%.

وتهنئ  البوابة نيوز جميع الطلاب الناجحين، وتتمنى لهم التوفيق في المراحل القادمة من دراستهم.

لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا اضغط هنا

 

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية 2024

وجاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 نهاية العام كما يلي:

  • اللغة العربية 80 درجة.
  • اللغة الإنجليزية 60 درجة.
  • الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
  • الرياضيات 60 درجة.
  • العلوم 40 درجة.
  • المجموع الكلي 280 درجة.
  • التربية الدينية 40 درجة - لا تضاف للمجموع.
  • التربية الفنية 20 - لا تضاف للمجموع.
  • الحاسب الآلي 20 درجة - لا تضاف للمجموع.
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