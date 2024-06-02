المشدد 7 سنوات للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لسائق، لاتهامه بخطف طفل والتعدي عليه، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية كل من المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1851 لسنة 2024 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 335 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ك م"، 19 سنة، مقيم عزبة أبو سنة قليوب، سائق، أقدم في يوم 2 / 2 / 2024، بدائرة قسم شرطة قليوب محافظة القليوبية، على خطف بالتحايل الطفل "عبد الرحمن.م.ر"، مستغلا حداثة سنه وما بينهما من علاقة جيرة.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم اعترض الطفل المجني عليه حال سيره بالطريق العام، واستدرجه إلى الحجرة الخاصة به منتزعا إياه إلى ذلك المكان بعيدا عن المارة حتى تمكن من احتجازه والاختلاء به لإتمام جريمته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على الطفل عقب استدراجه بالحجرة خاصته مهددا إياه بسلاحه الأبيض موضوع الوصف التالي، كما أحرز سلاحا أبيض، دون مسوغ قانوني.