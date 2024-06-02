المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية

قررت حكومة المالديف منع الإسرائيليين من دخول البلاد الواقعة في المحيط الهندي، والمعروفة بمنتجعاتها الفاخرة، مع تصاعد الغضب العام داخل البلاد ذات الأغلبية المسلمة بسبب الحرب في غزة.

وأعلن مكتب رئيس البلاد اليوم الأحد إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية، وفقا للموقع الرسمي للرئاسة في المالديف.

وقال المكتب إن الرئيس محمد معز سيعين مبعوثا خاصا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية، وأطلق حملة لجمع التبرعات لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما قرر تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار "المالديف تتضامن مع فلسطين" لإظهار الدعم.