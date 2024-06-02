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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية

المالديف تحظر دخول
المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفرالإسرائيلية
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قررت حكومة المالديف منع الإسرائيليين من دخول البلاد الواقعة في المحيط الهندي، والمعروفة بمنتجعاتها الفاخرة، مع تصاعد الغضب العام داخل البلاد ذات الأغلبية المسلمة بسبب الحرب في غزة.
وأعلن مكتب رئيس البلاد اليوم الأحد إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية، وفقا للموقع الرسمي للرئاسة في المالديف.
وقال المكتب إن الرئيس محمد معز سيعين مبعوثا خاصا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية، وأطلق حملة لجمع التبرعات لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما قرر تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار "المالديف تتضامن مع فلسطين" لإظهار الدعم.

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