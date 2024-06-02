الأنبا مرقس يترأس ختام الشهر المريمي بالمنشاة الكبرى

ترأس مساء أمس السبت، الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للاقباط الكاثوليك، القداس الإلهي الإحتفالي بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالمنشاة الكبري ابتهاجاً بختام صلوات الشهر المريمي .

عاون الاب المطران في صلاة القداس الاب اثناسيوس عزيز والقمص انطونيوس بشاي راعيا الكنيسة إلى جانب خورس شمامسة الكنيسة كان قد حضر القداس عدد كبير من ابناء الرعية المباركة .

خلال العظة هنأ الاب المطران المصلين بختام الشهر المريمي المبارك داعياً إياهم إلى الالتجاء لمريم العذراء ام الكنيسة وطلب معونتها القديرة حتى تجدد حياتهم وتتقدس نفوسهم في محبة الرب وعمل إرادته المقدسة.

واختتم القداس بباقة من الترانيم والالحان المريمية.