ماس كهربائي يتسبب في حريق سيارة رئيس مجلس إدارة نادي الإعلاميين

نشب حريق داخل سيارة جيب سوزوكي ملك رئيس نادي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر، بسبب حدوث ماس كهربائي دون وقوع إصابات.

حريق سيارة رئيس نادي الإعلاميين

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل سيارة رئيس نادي الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة جيب سوزوكي ملك رئيس نادي الإعلاميين، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وجرت السيطرة على الحريق والذي نتج عنه تفحم سيارة رئيس نادي الإعلاميين دون وقوع إصابات.

وبينت التحريات أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية في الواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.