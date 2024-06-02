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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بعد اعتمادها بنسبة نجاح 86.2 %

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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حصلت “البوابة نيوز" على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، وذلك بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بنسبة نجاح بلغت  86.2 %،  بنسبة نجاح أعلى 3 % عن العام الماضي، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية  104146 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبًا وطالبة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع 
www.kg-alex.com
www.alex-edu.com

وأوضح أبوزيد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم  الثلاثاء الموافق من 4 يونيو 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.


وكان قد قدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية.

كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم  في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح .

التربية والتعليم بالإسكندرية الشهادة الاعدادية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محمد الشريف محافظ الإسكندرية