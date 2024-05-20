فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة زعترة شرق بيت لحم

في الساعات الأولى من صباح ، اليوم الاثنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة قادمة من جهة قرية الشواورة، وتمركزت قبالة منازل عائلة ذويب، دون ان يبلغ حتى الآن عن دهم لمنازل المواطنين او اعتقالات.

وأشارت "وفا" إلى أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي زعترة الشرقي والغربي من خلال الجيبات العسكرية، ومنعت الدخول او الخروج من البلدة واليها.



ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في شن عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وما زالت الجهود متواصلة لإنقاذ الضحايا تحت الأنقاض.