بسبب أزمة نفسية.. دفن جثة سوداني قفز من الطابق الثالث بالشيخ زايد

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب سوداني الجنسية قفز من الطابق الثالث بعقار بمدينة الشيخ زايد، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته د، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي المقدم عمرو مصطفى عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سوداني به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته قفزا من الطابق الثالث لمعاناته من مرض نفسي ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.