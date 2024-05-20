انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مدرسة إعدادية في البدرشين، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة إعدادية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفة ملحقة بالمدرسة بها أخشاب وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.