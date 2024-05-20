فنلندا تصدر قانون لإعادة المهاجرين القادمين إليها عبر الأراضي الروسية إلى بلادهم

تعتزم فنلندا إصدار قانون ينص على إعادة المهاجرين القادمين إليها عبر الأراضي الروسية إلى روسيا مرة أخرى دون التعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أمس الأحد - إنه لا يمكن السماح بوجود مهاجرين على الحدود، لا سيما وأنه بإمكان روسيا التحكم في من يأتي ومن أين ومتى إلى حدود فنلندا؛ لذا علينا أن نعزز تشريعاتنا".

ويسمح مشروع القانون لسلطات الحدود الفنلندية بإعادة طالبي اللجوء - الذين يعبرون من روسيا - من حيث أتوا باستخدام القوة أو بدونها، دون تطبيق ذلك على الأطفال والمعاقين. كما أن فنلندا قد أغلقت حدودها مع روسيا العام الماضي لوقف العدد المتزايد من الوافدين.

ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، حيث إنه سيتم تقديمه إلى اللجنة الدستورية للنظر فيه، وسيحتاج لتمريره إلى خمسة أسداس الأصوات في البرلمان - وهو الحد الأعلى المطلوب فيما يتعلق بالمسائل الدستورية.