نصف نهائي الدوري الأوروبي.. تشكيل مباراة روما وباير ليفركوزن

أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق روما، اليوم الخميس، نظيره باير ليفركوزن على ملعب الأولمبيكو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البلجيكي روميلو لوكاكو هجوم الذئاب أمام ليفركوزن، رفقة الأرجنتيني باولو ديبالا وستيفان شعراوي.

كما أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة روما.

ويتواجد المغربي أمين عدلي، هجوم الفريق الألماني، بجانب فلوريان فيرتز وأليخاندرو جريمالدو مع مشاركة جرانيت تشاكا أساسيًا.

تشكيل روما لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: سفيلار

خط الدفاع: كارسدورب - مانشيني - سمولينج - سبينازولا

خط الوسط: كريستاتني - باريديس - بيليجريني

وفي الهجوم: باولو ديبالا - روميلو لوكاكو - ستيفان شعراوي.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة روما

حراسة المرمى: كوفاش

خط الدفاع: ستانيشيتش - تاه - تابسوبا

خط الوسط: فريمبونج - أندريخ - جرانيت تشاكا - هينكابي

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - أمين عدلي - أليخاندرو جريمالدو.