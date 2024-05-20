فلسطين.. استشهاد الأسير المحرر فاروق الخطيب بعد تعرضه للإهمال الطبي

في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استشهد الأسير المحرر فاروق أحمد الخطيب من قرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، في المستشفى الاستشاري. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكان الأسير الخطيب، البالغ من العمر 30 عامًا، قد أُفرج عنه في العشرين من كانون أول الماضي بعد تعرضه للإهمال الطبي في سجون الاحتلال رغم إصابته بمرض السرطان. قضى الخطيب أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنه قبل انتهاء فترة اعتقاله بشهرين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه خلال فترة اعتقاله احتُجز الخطيب في سجن نفحة بعد نقله من سجن عوفر، حيث أمضى الفترة الأطول من احتجازه هناك، قبل أن يُنقل إلى عيادة سجن الرملة، ثم إلى مستشفى سوروكا، وأخيرًا تم الإفراج عنه.

وأكّد النادي في تصريحات سابقة أن حالة الشهيد الخطيب ليست الحالة الوحيدة لمعتقلين خرجوا من سجون الاحتلال وهم في حالة صحية خطيرة وصعبة. على مدار عقود، ارتقى العديد من المعتقلين المرضى بعد الإفراج عنهم بفترات وجيزة نتيجة الجرائم الطبية الممنهجة التي ارتُكبت بحقهم.