جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار

في مشهد يدمي القلب وواقعة تهز مشاعر الإنسانية، عثر أهالي قرية إبشاق بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على جثة فتاة محروقة ومقتولة في مقابر الشيخ عطا بالقرية، تاركين خلفهم حالة من الحزن والأسى تغلف أرجاء المكان.

بدأت حكاية هذه الجريمة البشعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة ومحروقة في المقابر.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لتكتشف هوية الضحية، وهي فتاة شابة تدعى منة الله رفعت محمد، تبلغ من العمر 25 عامًا، من قرية إبشاق .

التحريات الأولي: من أسرة بسيطة محبوبة من الجميع وليس لها أي عداوات مع أحد

تم نقل جثة منة الله إلى المستشفى، بينما أمرت النيابة العامة ببدء التحقيقات في ملابسات الحادث.

كشفت التحريات الأولية أن منة الله كانت قد اختفت منذ أيام، وأنها من أسرة بسيطة محبوبة من الجميع، وليس لها أي عداوات مع أحد.

صديقات الضحية يروين

وقالت احدى صديقات الضحية « إن منه انسانة طيبة جدا وآخر مرة شاهدتها كانت الضحية داخل الموقف قائلًة "سلمنا على بعض قبل ما تتغيب بساعات وتفاجأنا بتغيبها، وفى الساعة 11 مساءً عثرنا عليها ملقاه فى مقابر قريه الشيخ عطا ومقتولة وهذا كان صدمة لنا جميعًا، ولا نعرف السبب لانها ليس لها اي عداءات.

واستطرد أحد أقاربها أن خطوبتها كانت الثلاثاء الماضي وكانت صدمتنا بالعثور عليها مقتولة ومحروقة في المقابر.

وعبر أهالي قرية إبشاق عن حزنهم الشديد لفقدان منة الله، وطالبوا بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.