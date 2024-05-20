العضو المنتدب لـ "قنا للورق": تكلفة الصيانة بلغت 120 مليون جنية

أكد المهندس الظافر أحمد العضو المنتدب الفني لشركة قنا لصناعة الورق التابعة التابعة وزارة التوين التجارة الداخلية انه تم عمل صيانة وتأهيل لمعدات المصنع في مدينة قوص بتكلفة مالية بلغت 120 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالي الجاري 2023/2024.

وقال أن إجمالي حجم الإنتاج بالمصنع يتم توجيه نسبة 80% منه للسوق المحلي، و20% للتصدير إلي سوريا، ليبيا، فلسطين، والولايات المتحدة الامريكية.

وأضاف، أنه كان مستهدف تصدير 4 آلاف طن ورق لصالح دولة فلسطين عبر أحد الموردين المحليين، ونظرًا لظروف الحرب على قطاع غزة، لم يستكمل التعاقد.

وتابع أنه تم التعاقد مع وزارة التربية والتعليم الليبية على كمية تصل إلي 2000 طنًا، لطباعة الكتاب المدرسي من خلال احدي الشركات المحلية في مصر.

وأوضح أنه يتم انتاج عدد من أنواع الورق والذي ينقسم حسب المقاس والوزن تبدأ من 48 وحتي 100 جرامًا، وهو ورق زنة 48 و50 و58 جرام المخصص للكراسات والكشاكيل، وورق التصوير والطباعة 70 و80 جرام.

ولفت الي أنه كانت هناك خطط توسعية للشركة، ولكن مع تناقص كميات الباجاس الموردة من مصنع قوص، توقفت تلك الخطط، ويتم حاليًا البحث عن بدائل زراعية أخري لتغطية الاحتياجات المطلوبة من المادة الخام المنتجة من القصب.

وقال، أنه يتم حاليًا دراسة استخدام جريد النخيل ولب الورق من الدشت، بدلا من الباجاس، في عمليات الإنتاج، مشيرا إلي أن انتاج مصر من جريد النخيل ضخم، ومتوقع خلال الأشهر القادمة بدأ تجارب إنتاج الورق من جريد النخيل لتعويض النقص في انتاج الباجاس.

وأضاف، أن شركته تنتج ورق الكتابة والطباعة بداية من مقاسات 48 جرام إلي 100 جرامًا، وذلك من المواد الاتية: 85% من الباجاس، 15% من لب الخشب المستورد، ثم تأتي المواد المكملة في التصنيع من صودا كاوية، كلورات الصوديوم، مبيض ضوئي، مواد ضبط التشرب، فيلر، جير حي.

وأوضح، أن حجم الإنتاج الفعلي لشركته إضافة إلي "مصر ادفو للورق" يمثلان حاليًا نحو 25% من اجمالي حجم الاستهلاك المحلي والذي يصل إلي 500 ألف طن سنويًا.

ولفت إلي أن الطاقة الإنتاجية بشركة قنا للورق تبلغ 120 ألف طن ورق سنويًا، إلا أنه تم انتاج نحو 78 ألف طن فقط نتيجة تراجع كميات الباجاس المنتجة من محصول قصب السكر المورد لمصنع قوص التابع لوزارة التموين خلال موسم 2023.

وأشار، الي ان تراجع الكميات أثرت أيضَا على حجم انتاج شركة مصر ادفو للورق والتي تستخدم أيضا مادة الباجاس ليتراجع إلي ما يقرب من 47 ألف طنًا مقارنة بـ طاقة سنوية تبلغ 80 ألف طن.