بعد تغيبها 3 أيام.. العثور على أشلاء جثة عجوز بمدخل قرية في الفيوم

عثر الأهالي بمحافظة الفيوم، على أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني، التابعة لمركز أبشواي، وتم إبلاغ مركز شرطة أبشواي ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا من أهالي قرية عبود بمركز أبشواي، بالعثور على أشلاء جثة لسيدة بمدخل قرية الجيلاني، وعلى الفور إنتقلت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي برئاسة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين وجود أشلاء لجثة سيدة، وبالفحص والتحري تبين أنها لسيدة عجوز متغيبة عن منزلها منذ ٣ أيام وتدعى "عائشه محمد صاوي من قرية عبود التابعة لدائرة المركز.

فيما كلف اللواء حسام أنور مدير البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لتكثيف البحث والتحري والتحقيقات حول الواقعة وظروفها وملابستها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.