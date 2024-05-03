فلسطين.. وصول إصابات إلى مستشفى الكويت جراء استهداف الاحتلال منزل بحي تل السلطان

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بوصول عدد من الإصابات الخطيرة إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف الاحتلال منزلًا بحي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد "أبو شمالة" في تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة، نتج عنها أضرار كبيرة في منزل لعائلة "عيد" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرية الريحية، جنوب محافظة الخليل، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط منازل المواطنين داخل القرية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا داخل قرية الريحية يعود لعائلة "الحلاق" وقام الاحتلال بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.