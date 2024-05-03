ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا يعود لعائلة شاهين شمال مدينة رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء فلسطينيين وعدد من الجرحى من بينهم أطفال .

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة، فقامت الطائرات الإسرائيلية اليوم، باستهداف محيط مسجد "أبو شمالة" في تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة رفح الفلسطينية.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة، نتج عنها أضرار كبيرة في منزل لعائلة "عيد" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرية الريحية، جنوب محافظة الخليل، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط منازل المواطنين داخل القرية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا داخل قرية الريحية يعود لعائلة "الحلاق" وقام الاحتلال بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.