طائرات الاحتلال تستهدف محيط مسجد "أبو شمالة" في تل السلطان غرب رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مسجد أبو شمالة في تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، وأضافت أن النيران تشتعل بالمكان.

ومنذ قليل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطيران الإسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة، نتج عنها أضرار كبيرة في منزل لعائلة "عيد" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرية الريحية، جنوب محافظة الخليل، وانتشرت الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط منازل المواطنين داخل القرية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا داخل قرية الريحية يعود لعائلة "الحلاق" وقام الاحتلال بتفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.