بعد 8 سنوات داخل قلعة أنفيلد.. ماتيب يرحل عن ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، رحيل مدافعه جويل ماتيب عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد الكاميروني جويل ماتيب مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده، ليرحل عن قلعة أنفيلد بعد 8 سنوات قضاها مع الريدز.

وودع النادي الإنجليزي، ماتيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس) قائلًا: «لاعب رائع وشخصية كبيرة وجزء من تاريخنا إلى الأبد».

ويعتبر ماتيب من أوائل الصفقات التي تعاقد معها الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق في بداية توليه تدريب ليفربول.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى ليفربول قادمًا من صفوف شالكه الألماني دون مقابل في صفقة انتقال حر.

بطولات ماتيب مع ليفربول

وتوج ماتيب مع ليفربول بالعديد من البطولات منها، دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي وكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك المدافع الكاميروني مع ليفربول خلال 8 أعوام، في 201 مباراة في جميع البطولات وسجل 11 هدفًا وصنع 6 آخرين.

وعانى جويل ماتيب كثيرًا طوال فترة تواجده داخل نادي ليفربول من الإصابات، التي أبعدته عن المباريات لفترات طويلة، حيث إنه لم يشارك سوى في 14 مباراة حتى الآن في الموسم الحالي 2023-2024.