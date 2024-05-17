اليابان: ليس هناك مؤشرات على سقوط مقذوفات كورية شمالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

أكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، عدم وجود أي مؤشرات على سقوط مقذوفات في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، يأتي ذلك في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحراليابان.

وقال هاياشي - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إنها لم تتلق أي معلومات من المنظمات المعنية بشأن وقوع أضرار، مضيفا أن السلطات اليابانية ستواصل جمع وتحليل المعلومات حول عملية الإطلاق مع التعاون عن كثب مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن بيونج يانج كانت قد أطلقت دفعة من الصواريخ البالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان في الثاني والعشرين من أبريل الماضي.

