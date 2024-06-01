وزير التموين: ثبات الحصص المقررة للمواطنين في منظومة الخبز

أعلن الدكتور علي المصيلحي انتظام عمليات صرف الخبز لا كثر من 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز وما يقارب 63 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة التموينية.

وأشار إلي أن الوزارة تنتج يوميا ما بين الـ ٢٥٠ مليون رغيف خبز والـ ٢٧٠ ومليون.

واضاف الي انه وجه مديري مديريات التموين بالمرور علي المخابز وبقالي التموين ومستودعات لمتابعة صرف الدقيق والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز وللمواطنين علي بطاقه الدعم.

وقال وزير التموين أنه يتابع لحظياً عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع مديري المديريات

كما وجه وزير التموين كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين لمتابعه عمليات الصرف علي الارض وحل اي مشاكل قد تواجه المواطن.

كما ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية ان اسعار السلع التموينية ثابته ولم تتغير، ان زجاجة الزيت علي المنظومة ٣٠ جنيه للعبوة زنه ٨٠٠ جرام والسكر ١٢.٦٠ قرش والسكر الحر علي البطاقة التموينية ٢٧ جنيها الكيلو.

ومن جانبه قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ان الوزارة لم تتلقي اي شكوي حتي الان من اي مواطن.

وأكد علي انتظام عملة صرف الخبز المدعم والسل التموينية جاء ذلك خلال جوله اليوم بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة.

اكد المتحدث الرسمي انه لم يتلقى اي شكوي من اي مواطن واكد ان عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصه المواطن سواء ليوم او ثلاثة ايام دون اي تغير في حصة المواطن علي البطاقة التموينية بالاسعار والأوزان المقررة.