الفصل الأخير.. لاعب الأهلي أمام جنح مستأنف مدينة نصر يوليو المقبل

تبدأ مرحلة أخرى للاعب الأهلي حسين الشحات من مراحل التقاضي أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في 9 يوليو المقبل كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من دفاع اللاعب على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس سنة، وغرامة مائة ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بحرمان اللاعب من أي منصب داخل أي نادي رياضي.

وكان قد كشف مصدر قضائي للبوابة نيوز عن أن الحكم الصادر ضد لاعب الأهلي حسين الشحات بواقعة الشيبي لاعب بيراميدز، بأن هذا الحكم ليس نهائيا فهو حكم أول درجة، وأن الطعن خلال ١٠ أيام وفقا لأحكام القانون.

وأضاف المصدر أن الحكم مشمول بالإيقاف، ولذلك لن يحضر حسين الشحات جلسة المحاكمة، كما أن القرار يخص الترشح للمجالس الإدارية فقط لا غير أي بعد الاعتزال مع ملاحظة أنه قرار غير نهائي،

وأكد بأنه يحق لمحكمة الاستئناف إلغاء هذا الحكم نهائيا والقضاء باختصاص الفيفا .

يذكر وأن أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها على لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

وشمل الحكم بحبس حسين الشحات سنة وغرامة مائة ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بحرمان اللاعب من أي منصب داخل أي نادي رياضي.

يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.