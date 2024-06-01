الثانوية الأزهرية 2024.. 2360 طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم بالقسم العلمي بالأقصر

أدى 2360 طالب وطالبة بالقسم العلمي بشهادة الثانوية الأزهرية، بالمدارس التابعة لمنطقة الأقصر الأزهرية، امتحانات نهاية العام الدراسي "الدور الأول" للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، فى مادتي الفقه والحديث، وسط استعدادات كبيرة من قبل مسئولي المنطقة الأزهرية لتوفير الراحة للطلاب أثناء آداء الامتحانات.

تخصيص 10 لجان للقسم العلمي

وكانت قد انطلقت بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانويةِ الأزهريةِ "الدور الأول" للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ م، حيث يؤدى عدد ٢٣٦٠ طالب وطالبة بالقسم العلمى الامتحان فى فى مادتى ( الفقه/ والحديث ) داخل 10 لجان تم تخصيصها للقسم العلمي.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الأقصر لهذا العام، ١٥ لجنة على مستوى المنطقة، منها عدد ١٠ لجان للقسم العلمى وعدد ١٥ لجنة للقسم الأدبي.

جولة تفقدية لرئيس المنطقة الأزهرية

وأجرى الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، جولة تفقدية على سير امتحانات الشهادة الثانويةِ الأزهريةِ "الدور الأول" للعام الدراسى 2023/2024 م، حيث توجه إلى لجنة فتيات الأقصر، في جولة رافقه، كلا من محمد محمود عزمي، متابع قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ محمود الطيب مدير التعليم الاعدادي، وحسن محمد أحمد، مدير التنسيق، وذلك للإطمئنان على سير أعمال الامتحانات.

وأكد الدكتور خليفة محمد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وكذلك تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإمتحانات داخل اللجان والتشديد عليها، بما يساهم في الحفاظ على سير أعمال الإمتحانات، مع توفير كافة الأجواء المناسبة التى تصب فى مصلحة الطالب، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات المعدة لذلك بالمنطقة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم السبت، للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، غداً الأحد في مادتي الفقه والإنشاء.

وأكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ويوصي بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.

وبعث وكيل الأزهر برسالة اطمئنان إلى الطلاب وأولياء أمورهم أنه لن يضيع بإذن الله جهود الطلاب فهذا وقت حصاد تعبهم، فتعب كل طالب وأسرته لن يضيع، وما اتخذناه من استعدادت ستجعل كل طالب يأخذ حقه غير منقوص.

من جانبه أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادت الشهادة الثانوية، وتم التشديد على كل رؤساء اللجان باتباع التعليمات الخاصة بالامتحانات دون تفريط أو تكاسل، فتعب ومذاكرة أبنائنا الطلاب متوقفة على جهودكم وانضباطكم، وأنه لن يكون هناك مكان للتقصير.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تيسيرا لأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية في حالة ضياع إثباته الشخصي فقد وفر القطاع من خلال بوابة الأزهر استخراج رقم جلوس بالصورة وهو يعتد به كإثبات للشخصية ويتاح للطلاب الدخول به، وهذا الأمر هو لأول مرة حرصا على أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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