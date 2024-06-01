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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تظاهر الآلاف من نشطاء المناخ في شوارع برلين وأمستردام

برلين
برلين
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تظاهر الآلاف من نشطاء مكافحة التغير المناخي في شوارع برلين وأمستردام لتسليط الضوء على دور الاتحاد الأوروبي في حماية المناخ، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم السبت، أنه في برلين تظاهر أكثر من 13 ألف شخص في شوارع برلين، حيث أطلقت الدعوة للتظاهر حركة "فرايديز فور فيوتشر"، التي تقودها جريتا تونبرج الناشطة في مكافحة التغير المناخي.. ونقلت عن الناشطين قولهم "إن الأمر يتعلق بالنضال من أجل الديمقراطية والمناخ"، معربين عن أملهم في أن تعطي الانتخابات الأوروبية زخما للأمر.

وأشارت إلى أنه في أمستردام، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع لمطالبة الشركات الكبرى بوقف تمويل المشاريع التي تضر بالطبيعة والناس والبيئة، حيث سار المتظاهرون من أمام مكاتب البنوك والمحامين والمحاسبين، وقال المتظاهرون "إن المسيرة تم تنظيمها عمدا في يوم عمل حتى تتمكن الشركات التي مروا بها من سماع رسالتهم".

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