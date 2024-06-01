مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 38 ألف مريض خلال الـ 3 شهور الماضية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، انه وفقاً للإحصائيات الرسمية لإدارة التسجيل الطبي والإحصاء بالمستشفى الجامعي الجديد لعام 2024، فقد بلغ إجمالي عدد المترددين على استقبال المستشفيات الجامعية 38720 ألف مريض، وتم إجراء 8277 عملية جراحية خلال الثلاثة شهور الماضية في الفترة من شهر فبراير وحتي شهر مايو 2024.

وأكد الدكتور حسان النعماني على انه تم حدوث طفرة كبيرة على مستوى تطوير وتحديث مستشفيات الجامعة بمقريها القديم والجديد، ساهمت في تقديم خدمات علاجية مجانية بمواصفات طبية متميزة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي شملت أقسام ووحدات عديدة بالمستشفيات الجامعية، عن طريق التمويل الذاتي والتبرعات من جهات خارجية، إلى جانب استكمال مستشفى جراحات القلب والصدر، ومستشفي شفا الأطفال، مؤكداً على تجويد الخدمات الطبية المقدمة لجميع المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، والتغلب علي كافة المشكلات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتطوير أسلوب أدائها.

من جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن التقرير أشار إلى عدد المترددين علي استقبال المستشفيات الجامعية الجديدة في الفترة من 2024/2/1 الي 2024/4/30 بلغ 27607 مريض منهم 9461 مريض بقسم الجراحة العامة، و7342 مريض بقسم الباطنة العامة، و3376 مريض بقسم جراحة العظام، و2083 حالة بطب الاطفال، و1305 حالة بقسم التوليد وأمراض النساء، بالاضافة الي استقبال 990 حالة بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و861 حالة بقسم طب وجراحة العيون، و649 حالة بقسم جراحة الأوعية الدموية، و621 حالة بقسم جراحة المسالك البولية، و232 حالة بقسم جراحة التجميل، بالإضافة الي 221 حالة بطب الأورام، 214 بقسم جراحة المخ والاعصاب، و133 جراحة القلب والصدر، و50 جراحة الاطفال، و15 عناية القلب، و11 عناية الاطفال، و12 طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، و10 الأمراض الصدرية، و9 الأمراض العصبية والتفسية، و8 الأمراض الجلدية والتناسلية، و4 حالات بقسم جراحة الوجه والفكين.

من جهته ذكر الدكتور خالد عبدالعال المدير التتفيذي للمستشفيات الجامعية، أن التقرير أوضح اجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت خلال تلك الفترة من النصف الأول من عام 2024 حيث بلغت 6351 عملية جراحية، مقسمة إلى أربعة أنواع منها ذات مهارة، وكبرى، ومتوسطة، وصغرى، ومناظير، موزعة بين 11 قسم منها 798 بقسم الجراحة العامة، و228 بقسم جراحة الأوعية الدموية، و483 بقسم جراحة التجميل والإصلاح، و1515 بقسم جراحة العظام، و329 بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، و1488 بقسم جراحة النسا والتوليد، و662 بقسم طب وجراحة العيون، و240 بقسم جراحة القلب والصدر، و280 بقسم جراحة المخ والأعصاب، و131 بقسم جراحة المسالك البولية، 197 بقسم جراحة الأطفال.

وأوضح الدكتور سمير عبدالمجيد مدير المستشفي الجامعي الجديد، انه خلال الفترة من 16 / 4 الي 20 /5 / 2024 بلغ عدد حالات الاستقبال بالمستشفي الجديد بجميع التخصصات 11113 حالة، وبلغ عدد حالات العمليات الجراحية 1926 هي كالآتي منها 200 حالة تجميل، 683 حالة نسا وتوليد موزعين كالاتي، 285 قيصري، 135 ولادة طبيعية، 23 مشيمة متقدمة، 60 اجهاض، 45 تفريغ، 30 حمل خارج الرحم، 30 استكشاف، 75 منظار.

جدير بالذكر ان تلك الفنرة شهدت تدريب 150 من هيئة التمريض في عدة دورات علي الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي وتضمنت نظافة الايدي والحقن الآمن والتخلص من النفايات.