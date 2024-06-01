طقس المنيا الأن| معتدل مائل للحرارة ورياح نشطة على أغلب الأنحاء

يسود محافظة المنيا طقس معتدل مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على اغلب الأنحاء فى ظل رياح نشطة وتبلغ درجات الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة مئوية فيما تنشط الرياح المثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة خلال ساعات النهار خاصة القادمة من الصحراء الغرببة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة على محافظة المنيا، ومحافظات شمال الصعيد، السبت 39 - 25 درجة مئوية، والأحد 40 - 25 درجة مئوية، والاثنين 39 - 24 درجة مئوية .

وتوقعت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة لتصل سرعة الرياح إلى 40:60 كم/س، وارتفاع الأمواج 3:2 متر.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.