«أسيوط» تعلن قائمة المرشحين لعمادة «جنوب مصر للأورام»

أعلنت لجنة اختيار عمداء ومعاهد جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، اليوم السبت 1يونيو، القائمة المبدئية للمرشحين؛ لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام، ويتم غداً الأحد 2 من يونيو، فتح باب التظلمات والطعون، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 9 يونيو؛ وذلك بعد فحصها من اللجنة المختصة، والبت فيها.

وتضم القائمة المبدئية لشغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام كلٱ من: الدكتور على زيدان تهامى محمد الأستاذ بقسم جراحة الأورام، والدكتور خالد محمد فارس علي الأستاذ بقسم التخدير، والدكتور حسنى بدراوى حامد الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتورة سحر عبدالباقى محمد الأستاذ بقسم التخدير والإنعاش وعلاج الألم، والدكتور حسين فخرى حزين الأستاذ بقسم جراحة الأورام، والدكتور محمد أبوالمجد سالم الأستاذ بقسم جراحة الأورام.