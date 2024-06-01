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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جنوب إفريقيا: من المقرر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية غدا الأحد

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
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قالت لجنة الانتخابات في جنوب أفريقيا إنه من المقرر إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية مساء غد الأحد.

وأضافت اللجنة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت - أنها ستظل مجتمعة طوال اليوم من أجل النظر في الاعتراضات والطعون.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم فرز 98 في المائة من أصوات الناخبين، إلا أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم لم يحصل على أغلبية الأصوات.

ويتنافس نحو خمسين حزبا في هذه الانتخابات، فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم مهدد بفقدان أغلبيته البرلمانية وسيطرته على عدة مقاطعات في الانتخابات.. وفي حال حصول الحزب الحاكم على أقل من 50% من الأصوات، سوف يضطر إلى تشكيل تحالفات.

جدير بالذكر أنه يتعين على البرلمان المنتخب حديثا تشكيل حكومة، وانتخاب رئيسا خلال 14 يوما.

جنوب أفريقيا انتخابات الرئاسية