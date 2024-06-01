السيناتور ليندسي جراهام يشيد بدور مصر المحوري في دعم استقرار المنطقة

أشاد السيناتور ليندسي جراهام، بالدور المحوري والأساسي الذي تقوم به مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، والتي أثبتت الأزمات المتتابعة إقليميا وعالميا أهمية مواصلة الجهود لتعزيزها، كونها من أهم ركائز الاستقرار الإقليمي، منوها بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة، ومثمنا الأعباء التي تتحملها مصر لإنفاذ المساعدات الإغاثية.

وأشاد السيناتور ليندسي جراهام ينوه بالجهود والوساطة المصرية لاحتواء الموقف في قطاع غزة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيناتور ليندسي جراهام زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.