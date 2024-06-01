شرح قانون التصالح.. «وحدة السكان» تنظم ندوات توعوية لأهالي البصيلة بإدفو

نظمت وحدة السكان بمحافظة أسوان ندوة توعوية لمناقشة وشرح قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، وتراخيص البناء والحوكمة والشفافية وتقنين الأوضاع وذلك بمركز شباب مدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو ، وحث أصحاب المخالفات لإستثمار هذه الفرصة الذهبية للتصالح على مخالفتهم ، كما تم تسليط الضوء على دور المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمدينة البصيلية ، وكيفية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تطبيق القوانين على الوجه الأكمل .

جاء ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية السكانية ووفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل وتعزيز الوعى بدور وحدات السكان ونشر المعرفة لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وشهدت الندوة التى تم تنظيمها بإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وبمتابعة من المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأيضاً الدكتورة فاطمة الزهراء مدير برنامج تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية ، وبالتنسيق بين إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، ونور حسين القائم بأعمال رئيس مدينة البصيلية ، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة بقيادة رانيا مغربى ، حضور متميز من الشخصيات البارزة بالمجتمع الأسوانى .

تعزيز الوعى بين المواطنين بأهمية التصالح

وتطرقت الندوة أيضاً لتعزيز الوعى بين المواطنين بأهمية التصالح ، وكيفية الحصول على تراخيص البناء بطريقة قانونية وسهلة ، كما تم التباحث فى سبل تعزيز الحوكمة والشفافية فى عمليات التخطيط والتنفيذ ، وضمان مشاركة المواطنين فى إتخاذ القرارات التى تؤثر على حياتهم اليومية ، وتم كذلك إستعراض بعض القضايا المجتمعية ومن بينها التقارير الصحية المتعلقة بتصاريح الدفن لضمان دقة المعلومات والحفاظ على حقوق المتوفى وأسرته ، والإلتزام بالمعايير الصحية والقانونية ، فضلاً عن تناول الجهود المبتكرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة البصيلية ، وتعزيز دور المركز التكنولوجى وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق الإستجابة السريعة والفعالة للقضايا السكانية والتنموية .

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