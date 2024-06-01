اليوم.. محاكمة 17 متهما بقضية الهجرة غير الشرعية في المنيا

بدأت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 17 متهما بينهم متهمان هاربان، و15 آخرون مفرج عنهم، لاتهامهم بالهجرة غير الشرعية خارج الحدود لإيطاليا.



وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، واستعرضت قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.



وتضمن قرار الإحالة في القضية رقم 20129 لسنة 2002، والمقيدة برقم 2006 لسنة 2024، شمال المنيا، مطاي، 17 متهما، بينهم اثنان هاربان، و15 متهما مخلي سبيلهم، بالهجرة غير الشرعية.



كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، بتهمة الهجرة غير الشرعية، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.