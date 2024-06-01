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الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: متابعة دورية لأعمال الرصف بالمراكز والمدن

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية والميدانية لأعمال الرصف والتطوير للطرق الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام.

وأشار أبو ليمون، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بشارع أبو زيد بطول 400م ، وأعمال رصف شارع  رابعة العداوية  بطول 250م بداية من شارع الجلاء وحتي تقاطع شارع المدارس بمركز ومدينة أشمون .
وفي مركز ومدينة منوف تم متابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق منوف – سرس الليان بطول 800م ، تنفيذ مديرية الطرق ضمن خطة التطوير والرصف التى تتم بشوارع المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة كون قطاع الطرق أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

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