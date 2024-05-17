في اليوم العالمي لمكافحة ضغط الدم.. أهم الإرشادات الوقائية لتفادي تأثيره على الصحة العامة

كشفت طبيبة القلب يونونا خاميتسكايا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة ارتفاع مستوى ضغط الدم الذي يصادف يوم 17 مايو من كل عام عن أهم الإرشادات الوقائية لمكافحة ارتفاع ضغط الدم.

وكانت قد ذكرت في احدى التصريحات الصحفية لها عن مختلف الأجهزة التي تستخدم في قياس مستوى ضغط الدم بالمنازل والعيادات الطبية وكذلك الأجهزة التي تقيس مستوى ضغط الدم على مدار اليوم وأهميتها في دور الوقاية ومكافحة المرض عن طريق اتباع بعض الإرشادات الوقائية والتي تتمثل في استخدام الكفة المناسبة لكل شخص وقياس ضغط الدم قبل تناول الأدوية الخافضة للضغط إذا كان الشخص يخضع للعلاج وعدم التدخين أو شرب القهوة قبل نصف ساعة من قياس ضغط الدم.

كما أن المشكلة الرئيسية في ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني هي إما عدم قياسه وتجاهل مستواه المرتفع أو قياسه بصورة غير صحيحة وأكثر من هذا بعض المرضى خوفا من ارتفاع مستوى ضغط الدم يقيسونه بصورة مستمرة ما يؤدي ارتفاع مستواه استجابة للتوتر.

ولهذا يجب قبل زيارة الطبيب قياس ضغط الدم مرتين يوميا لمدة أسبوع أو على الأقل لمدة ثلاثة أيام بحد أدنى لمراقبة فعالية العلاج على المدى الطويل كما يوصى بقياس مستوى ضغط الدم مرة أو مرتين في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر.