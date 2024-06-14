محافظة الإسكندرية تحسم جدل قطع الأشجار بشارع أبوقير

تداولت عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، صور لقطع قطع أشجار بشارع أبو قير بمنطقه سبورتنج وكليوباترا حي شرق، وتسببت في حالة من الجدل وغضب أهالي الإسكندرية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية عدم صحة الأخبار المتداولة، وأن الصور المتداولة هي صور قديمة منذ 3 سنوات وتم الرد الفوري عليها.

وأفاد بيان المحافظة بأن الصور المتداولة كانت لعدد 14 نخلة معمرة مصابة بالتسوس الشديد، قد أقرت حينها لجنة متخصصة تضم خبراء في مجال الزراعة وأساتذة من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بأن نخر السوس وصل لدرجة ضرورة قطعها لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين.

وتوضح محافظة الإسكندرية أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم قطع لأي أشجار، بل إن المحافظة نجحت في زراعة مئات الآلاف من مختلف أنواع الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث وصل إجمالي ما تمت زراعته حتى الآن إلى 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة.

كما أطلقت المحافظة عددًا من المبادرات منها مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" لتحفيز الأحياء والإدارة المركزية لتجميل المدينة للاهتمام بالحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء، هذا بخلاف ما تم من تطوير رائع لحدائق قصر المنتزه.

وتناشد المحافظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.