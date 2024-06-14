بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. مصرع عجوز ونجلها بحريق منزل بالفيوم

شهدت حي الحواتم بدائرة مركز شرطه ثان الفيوم بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعه، وقوع حادث مأساوي نتيجة نشوب حريق هائل في منزل بسبب ماس كهربائي بالدائرة الكهربائية للمنزل نتج بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما أسفر ذلك عن مصرع عجوز ونجلها ، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وجود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق في منزل مكون من طابق واحد بحي الحواتم ، والذي أسفر عن وفاة عجوز وتدعى" مصريه .م 80عاما ونجلها ويدعى" محمد .فتحي 49عاما .



وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تمت السيطرة على الحادث قبل امتداده المنازل المجاورة، وتم عمل التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخري، كما نقلت سيارت الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

وتبينّ من التحريات الأولية أنّ ماس كهربائى في الدائرة الكهربية بالمنزل تسبب في اشتعال الحريق، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع دراجة الحرارة ، وأنّ الحريق لم يكن بفعل فاعل، وعدم وجود أي شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.