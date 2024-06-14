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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: 30 يونيو نقطة تحول وميلاد لجمهورية جديدة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
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أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو من أهم الثورات الشعبية التي خاضها المصريون، فقد نجحت هذه الثورة في أن تكون بداية النهاية لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن لا أحد ينكر دور المرأة المصرية في هذه الثورة، في ظل حكم الجماعة التي سعت بكل قوة لتهميش دورها والانتقاص من مكتسباتها.

وأوضح الديب في تصريح صحفي له، أن هذه الثورة جاءت لتكشف عن معدن الشعب المصري الأصيل الذى وقف بجوار جيشه وشرطته العظيمة، مؤكدا أن جماعة الإخوان لا تؤمن بفكرة الوطن، وهذا السر وراء خروج الملايين رافضين حكمهم.

ونوه بأن ثورة 30 يونيو كانت بداية نقطة تحول وكانت بمثابة ميلاد جمهورية جديدة، ذات حياة كريمة، تناسب أسس الجمهورية الجديدة وتغيير حياة المواطن للأفضل، لافتًا إلى أن العالم يقف الآن احتراما وتقديرا للشعب المصري الذي خرج ليدافع عن هويته ويسترده.
 

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