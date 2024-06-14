ريان يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في الدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الزمالك، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا، اليوم الجمعة، نظيره الزمالك على ملعب استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أحمد ياسر ريان تشكيل سيراميكا كليوباترا، إذ يتواجد على رأس الهجوم أمام الزمالك، ويعاونه الثنائي أحمد بلحاج ومحمد إبراهيم.

ويجلس المهاجم النيجيري جون إيبوكا على مقاعد البدلاء، بجانب سعد الدين سمير ومحمد توني وصامويل أمادي.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر وفي رصيده 28 نقطة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبدالرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد قندوسي

وفي الهجوم: محمد إبراهيم - أحمد ياسر ريان - أحمد بلحاج.