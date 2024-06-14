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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك بالقوة الضاربة أمام سيراميكا

زيزو
زيزو
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

الزمالك جوميز سيراميكا