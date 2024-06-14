بالتوبة والرجوع لله .. دعاء الرسول يوم عرفة وما يستحب من أعمال

مع أذان مغرب اليوم الجمعة، تبدأ ليلة يوم عرفة، الذي يوافق السبت التاسع من ذي الحجة، يستعد حجاج بيت الله الحرام للتوجه إلى صعيد عرفات، رافعين أيديهم بالدعاء والتضرع لله عز وجل، يوم عرفة هو يوم عظيم، أقسم الله تعالى به في القرآن الكريم؛ قال رسول الله ﷺ في تفسير قوله تعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} [البروج: 3]: "الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ".

دعاء يوم عرفة لمن لم يحج

بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج هذا العام، يُستحب الدعاء بما ورد عن النبي ﷺ. عن الإمام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُولُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي، وَإِلَيْكَ مَآلِي، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبر، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الأَمر؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ".

فضل الدعاء يوم عرفة

ورد في فضل الدعاء يوم عرفة حديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (رواه الترمذي).

عظمة يوم عرفة

يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، حيث قال رسول الله ﷺ: "ما من يوم أكثر أن يعتق فيه عتقاء من النار من يوم عرفة". يتجلى فضل هذا اليوم العظيم في قبول الدعاء وخاصة الدعاء الوارد عن النبي ﷺ.

أدعية مستحبة في يوم عرفة

فيما يلي بعض الأدعية التي يُستحب للمسلمين ترديدها في يوم عرفة:

- "الحمد لله الذي هدى من الضلالة، وبصر من العماية، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلاً، الحمد لله رب العالمين، ملء السماوات والأرض، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد."

- "اللهم لا تطو يوم عرفة علينا إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وغفرت ذنوبنا وقبلت أوباتنا، وفرجت همومنا واستجبت دعواتنا وأعطيتنا أمنياتنا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا، وأصلحت حالنا وحال أهلنا وأبنائنا وغفرت لموتانا وعتقت رقابنا من النار يا رحيم."

- "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.. اللهم إنا نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم.. اللهم اجمعنا مع الأبرار الصادقين الذين يأخذون بأيدينا إلى ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك."

- "اللهم في هذه الليلة المباركة ليوم عرفة المبارك، باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة."

- "اللهم اجعل أول يومنا هذا فلاحاً، وآخره نجاحاً، وأوسطه صلاحاً، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الميامين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين."

الأعمال المستحبة في يوم عرفة

يوم عرفة من أعظم أيام السنة في الإسلام، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة. فيه يقف الحجاج على صعيد عرفات، وهو ركن أساسي من أركان الحج. لغير الحجاج، هناك العديد من الأعمال المستحبة في هذا اليوم العظيم، والتي يمكن أن تقربهم إلى الله وتزيد من حسناتهم. وفيما يلي بعض الأعمال المستحبة في يوم عرفة:

1. الصيام

فضل الصيام: يُستحب لغير الحاج صيام يوم عرفة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" (رواه مسلم). يعد صيام هذا اليوم فرصة عظيمة لتكفير الذنوب والخطايا.

2. الدعاء

أفضل الدعاء : يُستحب الإكثار من الدعاء في يوم عرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" (رواه الترمذي).

: يُستحب الإكثار من الدعاء في يوم عرفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" (رواه الترمذي). تنويع الأدعية: يُستحب الدعاء بالأدعية المأثورة والجوامع، والدعاء للحاجات الشخصية والدعاء للأمة الإسلامية.

3. ذكر الله

التكبير والتهليل : يُستحب الإكثار من الذكر، وخاصة التكبير والتهليل والتحميد، وهي جزء من السنة في العشر الأوائل من ذي الحجة.

: يُستحب الإكثار من الذكر، وخاصة التكبير والتهليل والتحميد، وهي جزء من السنة في العشر الأوائل من ذي الحجة. صيغ التكبير: من الصيغ المأثورة: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد."

4. التوبة والاستغفار

التوبة النصوح : يُستحب للمسلمين في يوم عرفة الإكثار من التوبة والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والإكثار من الأعمال الصالحة.

: يُستحب للمسلمين في يوم عرفة الإكثار من التوبة والاستغفار، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، والإكثار من الأعمال الصالحة. الاستغفار: يُستحب أن يكثر المسلم من قول "أستغفر الله" والتوبة من كل ذنب، عسى أن يقبل الله توبته في هذا اليوم المبارك.

5. الصلاة

الحرص على الفرائض والنوافل : يُستحب الحرص على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، والإكثار من النوافل وصلاة الضحى.

: يُستحب الحرص على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، والإكثار من النوافل وصلاة الضحى. قيام الليل: يُستحب قيام جزء من الليل بالصلاة والذكر والدعاء.

6. قراءة القرآن

التلاوة والتدبر : يُستحب الإكثار من قراءة القرآن وتدبر آياته، فهو كلام الله وقراءته من أعظم القربات.

: يُستحب الإكثار من قراءة القرآن وتدبر آياته، فهو كلام الله وقراءته من أعظم القربات. ختم القرآن: لمن يستطيع، يُستحب ختم القرآن أو قراءة جزء كبير منه.

7. الإحسان إلى الناس

الصدقة : يُستحب التصدق على الفقراء والمحتاجين، ومساعدة الآخرين بما يقدر عليه المسلم من مال أو طعام أو غيره.

: يُستحب التصدق على الفقراء والمحتاجين، ومساعدة الآخرين بما يقدر عليه المسلم من مال أو طعام أو غيره. صلة الرحم: يُستحب زيارة الأرحام والإحسان إليهم والتواصل معهم، وخاصة في هذا اليوم المبارك.

8. الذكر عند غروب الشمس

وقت الغروب: يُستحب الإكثار من الدعاء والذكر في الوقت الذي يسبق غروب الشمس، حيث تُرفع الأعمال إلى الله في هذه اللحظات.

في هذه الليلة المباركة واليوم المبارك، يرفع المسلمون أيديهم بالدعاء والرجاء، سائلين الله عز وجل أن يغفر ذنوبهم ويحقق أمنياتهم ويصلح أحوالهم. يوم عرفة هو فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله، وهو يوم تفيض فيه رحمة الله على عباده.