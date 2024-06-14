الفيلم الوثائقى "أيام الله الحج": نداء النبي إبراهيم للحج وصل إلى الأرحام والأصلاب

قال الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج"، والذي عرضته "القاهرة الإخبارية"، إن نداء سيدنا إبراهيم بالحج بعد رفع قواعد الكعبة، وصل إلى الأرحام والأصلاب لمن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة.

وأكد الفيلم الوثائقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الحجاج بالهدوء وعدم التزاحم عند الحجر الأسود وتقبيله إن كان في الأمر مشقة.

وأكد الفيلم الوثائقي أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة، حيث أشار الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في "عسفان" وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة وسأل ما هذا الوادي؟ فقيل له: عسفان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا وادٍ مر به أخي هود وأخي صالح، ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة.



