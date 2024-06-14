"الخارجية الإسرائيلية": فرنسا ليست معادية لنا وجالانت لا يقرر الدبلوماسية

قال مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" االإسرائيلية اليوم الجمعة، إن إسرائيل لم ترفض اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد قمة ثلاثية بشأن التوترات في الشمال.

وهاجم المصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، لرفضه الخطة وشيطنة فرنسا التي وصفها المصدر بأنها حليف قوي وثابت لإسرائيل.

وقال مصدر آخر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريحات نشرتها الصحيفة، إن: "الفرنسيين غاضبون للغاية من هذا،" في إشارة إلي موقف جالانت، موضحا: "أنهم يشعرون كما لو أن جالانت يتهمهم بمعاداة السامية،" وأضاف المصدر أن هذا الشعور يأتي من المقربين من ماكرون.

واتهم المصدر جالانت بممارسة صلاحيات ليست صلاحياته فيما يتعلق بالأدوار الدبلوماسية المخصصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الإسرائيلي.

وقال المصدر إن فكرة القمة الثلاثية لإيجاد حل دبلوماسي للعنف عبر الحدود بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، والتي من شأنها أن تشمل الحكومة اللبنانية، أثيرت عندما زار وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إسرائيل في أبريل.