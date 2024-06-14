تطورات العدوان على غزة.. قصف شديد وانفجارات في رفح الفلسطينية

استعرض مراسل قناة "إكسترا نيوز"، المشهد من الجانب الميداني في قطاع غزة قائلا “مازال يشهد قصفًا شديدًا من طائرات الاحتلال، حيث سُمع دوي انفجارات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية”.

وتابع: “نرى تصاعدًا لأعمدة الدخان من مدينة رفح الفلسطينية، بسبب شدة القصف، كما أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تتوغل في مناطق عدة بمدن وسط وجنوب قطاع غزة”.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، أنه منذ قليل، كانت هناك غارات جوية استهدفت منازل في مخيم الشاطئ بغرب مدينة غزة، بالإضافة إلى القصف العنيف والمتواصل والمستمر الذي استهدف شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي، الحي السعودي في غرب مدينة رفح جنوب قطاع، وفي المقابل كانت هناك بعض ردود الأفعال من فصائل المقاومة الفلسطينية التي قامت بقصف مقر قيادة الاحتلال بعدد من قذائف الهاون في محور نتساريم هذا المحور المتواجد في جنوب مدينة غزة.