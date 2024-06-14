نجم منتخب مصر يحتفل بزفافه على أم ابنته.. صور

احتفل سام مرسي، نجم منتخب مصر، المحترف صمن فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، بزفافه على خبيرة التجميل شانيل، اليوم الجمعة، وسط أجواء عائلية في إنجلترا.

وشارك سام مرسي صورًا من حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهر برفقة عروسته شانيل وابنتهما سيينا التي ارتدت فستانًا أبيضًا.

وكان سام مرسي، احتفل في ديسمبر 2023 بعيد ميلاد ابنته السادس، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، علقت عليه زوجته: «نحن الآباء الأكثر حظًا في العالم».

وحصد سام مرسي الشهر الماضي جائزة أفضل لاعب في الموسم في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب» من رابطة اللاعبين المحترفين بتصويت الجمهور.

كما نجح سام مرسي في قيادة فريقه إيبسويتش تاون إلى التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، ليصبح أول قائد مصري يقود فريقه للتأهل للبريميرليج.

ولم تقتصر إنجازات سام مرسي على فوزه بجائزة أفضل لاعب في بطولة «تشامبيونشيب»، بل ظفر أيضًا بجائزة لاعب العام في ناديه إيبسويتش تاون لموسم 2023-2024.

يذكر أن، سام مرسي سبق له تمثيل منتخب مصر في 8 مباريات، وانضم للعديد من معسكرات الفراعنة قبل المباريات الرسمية والبطولات المختلفة.