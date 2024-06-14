في الساحات والمساجد الرسمية.. أوقاف شمال وجنوب سيناء تعلن أماكن صلاة العيد

أعلنت مديريتا أوقاف شمال وجنوب سيناء استعداداتهما لصلاة عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لاستقبال المصلين لتأدية صلاة عيد الاضحى المبارك بكافة مدن شمال وجنوب سيناء.

ففي جنوب سيناء أعلنت أوقاف جنوب سيناء عن تخصيص أستاد طور سيناء لأقامة صلاة العيد الاضحي المبارك و من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة استاد طور سيناء في 6 ساحات وذلك وفقًا لتعليمات وزير الأوقاف وكذلك الانتهاء من تجهيز الساحات وإعداد المساجد بكافة مدن المحافظة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وإجمالي الساحات والمساجد التي سيؤدى بها صلاة عيد الأضحى 587 منهم 7 ساحات و580 مسجدا على مستوى المحافظة

مع الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف من حيث مواعيد إقامة الصلاة ورفع حالة الطوارئ في كافة الإدارات بالتزامن مع اقتراب موعد صلاة عيد الفطر المبارك

واوضحت اوقاف جنوب سيناء من له حق المنابر هم الأئمة المعتمدين فقط لدى وزارة الأوقاف والحاصلين على تصريح رسمى للأمامة وعدم صعود المنابر إلا للأئمة الرسميين فقط

كما جري التأكيد على حملات النظافة والتعقيم بكافة المساجد ودورات المياه استعدادا لاستقبال المصلين والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية والتواصل بشكل دوري مع غرفة العمليات بديوان عام المديرية لمتابعة الموقف أول بأول.

كما كشفت اوقاف جنوب سيناء عن فحوي خطبة عيد الاضحي المبارك والتي تتركز علي أهمية صلة الأرحام وحب الوطن والعمل على وحدة الناس وعدم تفرقتها والتوسعة على الفقراء والمساكين والتوسعة على الأهل والعيال وذلك إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

كما أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن تخصيص عدد 11 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء أنه تم تخصيص 5 ساحات بمركز العريش، 5 ساحات بمركز بئر العبد ورمانة، وساحة بمركز الشيخ زويد، معلنًا عن تخصيص خطيب وآخر احتياطي ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أداء صلاة العيد في الساحات التي خصصتها مديرية أوقاف شمال سيناء للصلاة والمساجد الكبرى التي تؤدى فيها صلاة الجمعة أسبوعيًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف إلى قيام اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية بأداء صلاة العيد في ساحة مركز شباب العريش «الساحة الشعبية» في وسط مدينة العريش.

وقالت الاوقاف في بين لها أن التكبير سنة في العيدين، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى المبارك من فجر يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، وينتهي بعصر آخر أيام التشريق الثالث عشر من ذي الحجة، فعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ.

ويكون التكبير بعد الصلاة المفروضة، كما يستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام بصفة عامة.

ومن صيغ التكبير : "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

ومنها : "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وعن هذه الصيغة الأخيرة قالت دار الإفتاء المصرية : هي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى: "وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".